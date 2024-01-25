三商壽財務 金管會也緊盯

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兩壽險2023年底資本適足率未達標。新光人壽去年底自結資本適足率（RBC）約179％，確定連兩期「資本不足」，三商美邦人壽雖淨值比回升，但自結RBC到第三季約150％，年底前難回到200％之上。

離接軌進入倒數兩年，保險局表示，在接軌日前RBC未達200％將不能申請15年寬限期，壽險業者擔憂，新壽再不增資、三商壽財務狀況未好轉，恐「殃及池魚」，即影響壽險市場信心。

去年因台美利差大，去年底新台幣又急升，讓原本已在財務警戒線的壽險公司雪上加霜。新壽去年6月RBC掉到184.38％，去年底自結RBC再下降到179％，連續兩期資本不足，保險局被迫出手，要求新光金即刻增資新壽。

金管會認為「較棘手」的還有三商壽，已連續三期RBC不到200％、連三期淨值比不到3％，落入「資本顯著不足」，三商壽雖努力增資，RBC從去年6月底140.23％，去年9月自結數已回到150％以上，但去年底匯率波動，年底前RBC恐仍難達200％。

三商壽近兩年「三路並進」，一是增資，2022年已兩次現增，共約87.26億元，去年再增資50.25億元，兩年共增近138億元，今年也將持續增資；二是賣資產，2022年已處分內湖精英大樓獲利12.6億元，2022年底董事會通過處分復華投信股權，交易完成後可獲利約13億元；三是持續尋找策略投資人。保險局說明，三商壽一直有在談，但私募洽談仍需時間。

三商壽24日公布2023年財報自結數，全年自結稅後虧損95.2億元，虧損縮小41億元，淨值399.4億元，一年提升111億元，去年底淨值比為2.97％，仍未達法定標準3％，但已比去年6月的2.84％提高許多。

去年6月底RBC掉到145.82％的宏泰人壽，去年提高出租投報率，並賣南港土地賺5.5億元，RBC應有到200％，但去年底金融市場變化大，是否維持200％還有待觀察。