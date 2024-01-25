散戶衝進場 證券劃撥竄高

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近一年證券劃撥存款餘額變動

螞蟻雄兵力挺台股。中央銀行24日公布去年12月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額增至3兆3,359億元、創近四月新高，月增462億元，且連二月上升，股市融資餘額月底數繼續上揚至3,344億元，創2022年3月以來的近21個月新高。

國內證券劃撥餘額自去年8月起連三降，散戶信心一度崩盤，8月降至3.34兆元，9月跌到3.25兆元，10月僅剩3.15兆元，以每月千億元速度下滑，不過，隨著11月起台股飆漲，11月餘額已回升至3.29兆元，12月更是重新站上3.3兆元大關。

央行經研處副處長曹體仁指出，證券劃撥存款餘額走勢大致與股市向上的情況相符，12月存款餘額連二月上漲，反映散戶交易行為積極，但也強調投資人交割清算上有不同管道，證券劃撥帳戶只是其中之一，金額變動雖不是反映市場全面狀況，仍可看出去年底散戶對股市的投入熱度。

根據央行資料，去年12月股價指數月平均值為17,570點，同樣是2022年3月以來的近21個月新高點：成交值的日平均值也放大至2,920億元。

以此觀察，散戶信心是否持續回溫？曹體仁強調，去年12月自然人戶（散戶）投資行為有較前一個月增加，信心反映投資預期，以證券劃撥存款餘額增加來看，多少也有反映市場上交易狀況熱絡，亦即去年底散戶對台股信心走強，散戶資金動能力挺台股。

再從台股交易比重也可看出端倪，本國自然人占大盤交易比重也由11月的56％上升至12月的56.7％，散戶資金繼續「ready」，伺機入股市，外資比重從33.5％降至30.8％。

外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，12月降至1,958億元。曹體仁說明，12月雖下滑，但與11月差異不大，外國人新台幣存款餘額會受到現金股利發放影響，也會考量自己台股進出狀況，研判可能是匯出現金股利，或資金從帳戶進入股市，都會使餘額下滑。