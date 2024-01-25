M1B與M2死亡交叉 央行：已無參考價值

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中央銀行24日公布去年12月金融情況，貨幣總計數方面，12月M1B年增率上升到3.11％，M2年增率則下降至5.3％，M1B年增率已連15個月低於M2年增率，即「死亡交叉」後已15個月未能轉為「黃金交叉」，但兩指標年增率差距縮小，12月僅剩2.19個百分點，創2022年11月以來、近15個月最小差距。

M1B加上定存與外國人新台幣存款的M2年增率，在2022年10月高出M1B年增率出現「死亡交叉」後，直到去年底仍未回轉，以過去經驗來看，即象徵資金動能減緩，理論上不利股市表現。但央行官員多次強調，近年市場資金寬裕，所謂貨幣總數出現「死亡交叉」，只是反應市場走勢的事實顯現，已不具預估參考價值，目前來看，股市資金仍維持充沛不變。

央行統計，12月M1B年增率上升，主要因為活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率下降，則是因外資淨匯入較上一月減少。累計去年前12月M1B及M2平均年增分別為2.82％及6.25％。

央行指出，當前金融環境已相當數位化，資金調度很快，定期存款與外匯存款都能很快轉到活期存款，資金不成問題，且台股表現與美股高度連動，也不完全是資金動能的問題。

以金管會統計來看，外資去年11月匯入112.64億美元，12月降為86.77億美元，使得M2年增率下滑。

觀察Ｍ2年增率已一路從9％高點下降，近期股市表現亮眼，資金持續淨匯入，央行預期長期可落在2.5％～6.5％的央行參考區間內。