元月叩關萬八 高價股+台積電+AI 集氣

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千金高價族群人氣方興未艾，繼外資聯袂調高世芯-KY、緯穎目標價，接著祥碩、譜瑞-KY、川湖、M31等全面加入戰局，內外資大型研究機構點名高價股股價升級，多箭齊發，與晶圓代工龍頭台積電、AI族群合體，堪稱是加權指本波進攻「萬八」的衝鋒三要角。

台股24日雖遇獲利回吐賣壓，終場僅上漲1點收17,875點，成交量縮減至近十日最低2,717億元，但元月走勢先蹲後跳，到24日已轉為僅小跌54.98點。統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等一致看好元月行情仍有機會扣關萬八，將笑迎2月紅包行情，挑戰歷史新高18,619點。

領台股上攻的衝鋒部隊，法人認為是「高價股+台積電+AI」，外資研究機構持續看好高價指標股基本面，近期不僅摩根士丹利證券升評祥碩、譜瑞-KY至「優於大盤」，美銀、中信投顧也相繼力挺股王世芯-KY，推測合理股價達4,500元，高價股農曆年前可望再拚股價升級。

大摩估計，傳輸介面市場規模將從2022年的20億美元，成長至2027年的56億美元，年複合成長25％，樂觀情況下，年複合成長率更上看4成，相關企業有高達5成的重新評價（re-rating）空間，本益比可望由現行33倍提高到48倍，同步升評祥碩、譜瑞-KY，推測合理股價是2,170元與1,280元。

中信投顧亦看好祥碩，祥碩美系客戶推出新產品且營運展望樂觀，客戶庫存水位低，後續將重啟拉貨，加上大陸標案可望在2024年重啟，股價預期調升到2,215元。

川湖同樣展現營運爆發力。大型投顧認為，輝達將推出下世代B100、B200系列AI伺服器，仍採用氣冷3DVC散熱解決方案，據調查，因GPU熱設計功耗（TDP）將由700W提升至1,000W，帶動營運強勢成長，加上一般型伺服器需求已觸底小幅回溫，給予川湖「買進」投資評等，並把股價預期升至1,230元。

股王世芯-KY，觀察各大研究機構目標價，不乏4,000元以上者，法人看好股價升級企圖心。