春節紅包行情 四大族群 封關前扮主角

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春節概念股四大族群揮大旗

距台股農曆年封關僅剩八個交易日，法人指出，考量休市期間風險，及美國聯準會利率決策會議下周登場，投資人停看聽，年前資金入市意願降溫，但觀光餐飲、遊戲、食品及貿易百貨等「春節概念股」四大族族群逆勢獲關注，挾低基期及旺季題材兩優勢，封關前伺機竄出。

台積法說展望催動台股元月行情，但法人指出，美國降息時程未明，加上美股企業財報仍在持續公布中，市場不確定因素仍存，預估農曆年前短線資金縮手觀望，轉向業績成長、基期相對偏低，且具春節旺季商機加持股。

觀光餐飲、遊戲、食品及貿易百貨「四大族群」有望逆勢大啖旺季商機；觀光餐旅股買盤提前卡位，上市觀光類股指數24日上漲1.08％，為上市類股漲幅第三，寒舍、燦星旅、御頂、山富上揚3％～5％。

遊戲族群因25日電玩展、史上最長寒假及年假商機「三利多」，上櫃文化創意類股指數24日勁揚逾2.55％，單日漲幅稱霸上櫃類股，且最高衝上186.29點新高，智冠、華義漲停，歐買尬盤中也一度攻頂，遊戲股王鈊象最高觸及844元寫近兩年半高，今年來市值激增142億元為上櫃股之冠。

農曆年也是食品、零售的需求旺季，統計近十年來各產業1月漲跌機率，以百貨類股漲率達6成最高，其次是食品類5成，上漲年份平均漲幅達2.63％及1.9％。民生消費量販業包括遠百旗下愛買、三商旗下美廉社、潤泰全旗下大潤發、統一超轉投資家樂福等，帶動遠百、三商、潤泰全、統一超24日逆勢走揚，泰山、南僑、味全等也上漲。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股波段大漲逾700點、累計漲幅已大，抱股過年風險隨之提高，建議投資人封關前先降低持股水位至5～6成，並適度減碼漲多股獲利入袋，再將部分資金轉進今年產業狀況有望好轉，且股價仍位處低基期者，是抱股過年較安心之選。