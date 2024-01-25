聯發科竹北大樓動土 為法說熱身

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手機晶片巨頭聯發科位於竹北高鐵站前辦公大樓即將於30日動土，率先為31日法說提前熱身。聯發科指出，該案將串聯在地城市生活，以永續建築設計來打造綠色低碳之辦公與城市空間，並促進周邊經濟與人才蓬勃發展。

30日將由聯發科董事長蔡明介領軍，邀集行政院、經濟部、交通部等官員，共同見證聯發科在地深耕的新里程碑。同時，31日也是聯發科技第四季法說會，重磅消息連發，辦公大樓動工充滿提前熱身意味，估計將迎來2024年成長復甦。

聯發科除將了高鐵新竹專二地上權開發案之外，也將與牧德科技於竹科園區租地，斥資27億元再興建大樓。另外，去年底啟動苗栗縣銅鑼科學園區興建資料數據中心，並取得建築執照申報開工，預計斥資42億元，此項投資亦打通政府推動的桃竹苗大矽谷計畫，形成科技相關產業廊帶。

聯發科員工人數自2019年之1.4萬人成長至2022年底之1.8萬人，2023年相對國際大廠歷景氣寒冬大舉裁員，聯發科以組織調整方式，維持人數規模、留才善任。

為容納眾多員工，聯發科持續尋覓合適地點，擴充辦公大樓，並於2022年以90億元，取得70年之高鐵新竹專二地上權開發案，時隔不到兩年即將大興土木，預計將打造高鐵新竹站新地標

全球科技裁員潮持續，近期谷歌再裁千人、電商eBay及軟體巨頭SAP也傳出人事重組，相較之下，台廠多以組織調整、精簡成本方式度過景氣寒冬。聯發科於2023年消費型電子首當其衝，依舊維持人員規模。

聯發科指出，IC人才養成困難，尤其通訊領域具迭代性，基頻、射頻晶片皆需符合國際標準，工程師必須鑑往知來、與時俱進，惜才、留才係聯發科永續經營之方針。

法人指出，儘管總經環境雜音頻傳，然隨著韓系品牌廠AI手機問世，新應用有助提振終端需求；聯發科作為國際手機晶片大廠，估計也將受惠該趨勢，整體市場相較去年將溫和成長。