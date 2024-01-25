面板露曙光 LGD打蘋果光 去年Q4轉盈

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台韓面板廠近六個季度損益

韓國面板廠LGD率先公布去年第四季財報，在蘋果光加持之下，平板、筆電、OLED手機面板出貨回溫，而且電視面板出貨也增加，帶動LGD單季轉虧為盈、稅後純益約新台幣12億元，終結連續六個季度的虧損。LGD財務長金成賢（Sung-hyun Kim）表示，第一季是傳統淡季，展望仍相對保守，預期出貨量和平均出貨單價都會下滑，出貨季減率約10％。

LGD去年第四季營收、獲利大幅改善，單季合併營收達7.4兆韓元、相當於新台幣1,736億元，季成長55.77％，毛利率也重回兩位數的水準、來到11.7％，營業利益約1,320億韓元（新台幣31億元），本業轉虧為盈，稅後純益約510億韓元（新台幣12億元）。2023年全年合併營收約21.33兆韓元（新台幣5,007億元），營業損失約2.5兆韓元（589億元），稅後淨損約2.6兆韓元（新台幣605億元）。

從產品組合來看，LGD去年第四季手機面板出貨有很大的成長，營收比重拉升到44％，一舉超過IT面板和電視面板，同時也帶動OLED面板出貨比重達到57％。OLED手機面板大量出貨，使得平均出貨單價大幅度提升，帶動公司單季轉虧為盈，終結連續六個季度的虧損。

展望第一季，金成賢表示，第一季是傳統淡季，預期出貨量和平均出貨單價都會下滑，出貨相比前一個季度大約減少10％。

展望2024年，金成賢說，雖然總體經濟不穩定的情況不斷持續，使得今年市場仍然波動，但我們將強化OLED事業的競爭力。

他強調，疫情期間需求有很大的波動，今年整體市場供給和需求會比較穩定。以電視面板來看，70吋以上的超大尺寸電視面板需求成長，帶動整體電視面板出貨面積增長。面板廠積極控產之下，整體價格走勢也會比較穩定。此外，日本地震也早成部分面板材料供應出現缺口，也讓面板價格走勢比較平穩。全球總體經濟環境還是充滿的不確定性，也讓IT市場需求偏弱，預期今年IT面板出貨量還是減少，但是年減率會持續收斂。下半年IT市場有機會恢復成長，換機潮、微軟WIN 12發表、以及AI PC新品效應帶動。智慧型手機市場需求在今年也會恢復成長。

LGD今年仍持續拓展OLED面板的應用，除了電視、IT、智慧型手機之外，去年OLED面板進入電競市場，公司也持續耕耘車載市場，隨著應用增加，預期今年大尺寸OLED面板出貨還會增加。