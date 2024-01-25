友達法說 31日登場 BHTC併購進度受關注

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LGD率先舉行法說會，緊接著友達法說也將在31日登場，雖然電視面板價格有望提前在第一季反彈，但是IT面板價格走勢仍相對保守，今年全年供需預測、面板雙虎對於舊世代生產線調整計畫、以及BHTC併購案進度仍受矚目。

面板業者雖然對於第一季面板價量展望保守，但是預期全年可望緩步復甦。在大陸面板廠龐大的產能競爭之下，台韓面板廠各尋利基市場，營運走勢日漸分歧。LGD受惠於蘋果iPhone面板和iPad面板訂單加持，去年第四季轉虧為盈。不過台灣面板雙虎因為IT面板比重拉升，雖然電視面板去年漲價，但是IT面板價格走勢較為疲弱，也讓損益表現落後，友達去年第三季小虧9.75億元、群創虧損近19億元，第四季面板價格回落，出貨也減少，單季恐將續虧。

不過去年底以來面板逐漸加大減產力道，1月10.5代廠和8.5代廠的產能利用率續降，2月農曆年假還將啟動大幅度減產，預期2月電視面板價格有望調漲，對於面板廠損益表現有所支撐。

此外，先前面板雙虎都看好今年電視和IT市場可望揮別衰退，重返成長。今年有巴黎奧運、歐洲杯、美洲杯等三大運動賽事登場，一定程度會刺激電視的銷售。IT市場則是有Win 12發表、AI PC助威，也有機會擺脫連續兩年的衰退。

友達去年關閉龍潭的4代、5代廠，以及位在台南的兩座彩色濾光片廠，去年底停止新加坡廠L4B產線生產，先前友達董事長彭双浪透露，未來對於生產線還會持續「最適化」調整，今年有何調整計畫也將影響面板供需。

此外，友達在去年10月宣布以新台幣204億元收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100％股權，預定今年上半年已自有資金完成交易。目前併購案進度，以及整合狀況也可望在法說會中揭曉。