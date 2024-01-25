艾司摩爾上季財報報喜

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荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）24日公布2023年第四季財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於市場預期。儘管半導體市場顯露復甦跡象，但艾司摩爾維持2024年財測不變，保守預估全年營收與2023年接近。

財報顯示，艾司摩爾去年第四季營收年增12.5％至72億歐元，高於市場預期的69億歐元，也優於公司先前預估的67億～71億歐元。上季淨訂單達91.9億美元。

艾司摩爾上季淨利年增9％至20.5億歐元，超越分析師預期的18.6億歐元。上季毛利率為51.4％，高於自家先前預估的50％～51％區間。

至於2023年全年營收年增30％至276億歐元，遠高於2022年的212億歐元。展望未來，艾司摩爾預估2024年首季營收將介於50億～55億歐元區間。

該公司執行長溫彼得（Peter Wennink）表示：「我們維持全年業績保守看法，2024年營收與2023年相近。我們也預期2024年將是重要的一年，為2025年大幅成長做好準備。」

溫彼得指出，半導體產業持續努力走出循環週期底部。雖然他們的客戶對於半導體市場今年復甦情況存在疑問，但最近已出現一些正面訊號，他們去年第四季訂單十分強勁便是明顯例證。

艾司摩爾目前被捲入中美科技大戰紛爭裡。在美國施壓下，荷蘭政府去年6月宣布針對先進半導體設備出口實施限制。去年10月，美國更擴大對於中國出口先進晶片與相關設備的出口管制。

艾司摩爾財務長達森（Roger Dassen）近日預期，該公司無法取得NXT:2000i與其他更先進設備的出口許可。達森24日在財報視訊記者會上表示，美國2023年實施的出口管制新規，將影響該公司2024年中國市場10％～15％的銷售額，不過，成熟製程市場的需求依舊旺盛。