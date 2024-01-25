謹守減產政策 NAND大廠Q1稼動率仍低

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NAND Flash國際供應大廠於2024年第一季謹守減產政策，包括三星（Samsung）、鎧俠／威騰（Kioxoa／WDC）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）等，NAND Flash工廠稼動率分別為55％、75％、68％、74％，稼動率仍低，以期繼續拉升報價。

資深產業界人士指出，NAND供應大廠將隨著市況好轉，再逐季拉升稼動率，預計至2024年第四季時，稼動率將拉升至65％～90％，全球供需比在2024年第一季到第二季僅77％、92％，以此控制產能的方式，快速去化庫存。

現階段主要供應大廠庫存仍高於15周，加上主流模組價格仍處虧損，終端需求也未顯著復甦，供應大廠必須持續控制產能，以拉升報價，並刺激需求端拉貨。

產業界人士預期，制產能策略不變下，NAND Flash將不會出現過度供給（Oversupply）現象，也不致因拉升稼動率，再次對價格形成壓力的情況。

業者指出，目前大廠作法是將閒置設備轉移到先進製程，因先進製程需要的製造過程較多，產出量不會增加太多，即使稼動率提升，也不會造成供給過多。

業者預期，在2024年一整年，這些供應大廠會藉由調整產能，讓生產量小於出貨量，使供給端的庫存持續下降。

另據TrendForce研究報告顯示，NAND Flash合約價，自2022年第三季開始下跌，連跌四季，至 2023年第三季才開始起漲。

NAND Flash第一季合約價季漲幅18％～23％，但第二季合約價季漲幅預計將收斂至3％～8％。