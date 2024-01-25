星宇強攻美國線 下半年獲利看旺

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星宇航空最新發展

星宇航空進入新機交機高峰，集中火力在美國線增班、增點搶賺高收益，預計3月飛舊金山增至每周7班，8月開航西雅圖、初期每周3班，2024年新增航班數大增一倍，樂觀下半年獲利將明顯增加，搭配東南亞中轉航網持續布建，預估第四季達經濟規模，星宇航空董事長張國煒日前便預告，星宇營運將有新一波高峰。

星宇2023年營收224.72億元、年增568％，創2019年開航以來最高。星宇航空公關長聶國維表示，星宇2024年營運可望一季比一季高，但仍要看市場發展，包括燃油價格走勢、市場供需等，報復性出遊潮是否延續。公司預計2025年轉上市。

星宇2024年預計交付5架新機，包括4架A350、1架A330，最快春天會先交1架A350，投入舊金山航線。2025年星宇預計交付新機至少5架，在美國西岸航點會持續增班，也考慮直飛美東開航紐約等航點，營運將加速起飛。

投資人關心高票價、高載客率走勢，聶國維表示，過年期間旅運需求最旺，星宇票價都在水平之上，1、2月美國、東南亞航線載客率8成，日本航線更高逾9成。

星宇也看好航空貨運，持續評估訂購貨機，著眼電商、AI電子產品市場蓬勃發展，對貨運需求大。

張國煒將2023年定為星宇實際營運元年，包括開闢北美航線、成立台中辦事處、加入國際航空運輸協會IATA等，締造許多里程碑。進入2024年，他期許完成更多目標，中轉航網依規劃持續佈建，估計到第四季達經濟規模，營運將有另一波高峰。

目前星宇飛航美國、日本、東南亞等22個城市、25條航線，接下來2月1日開航日本第九個航點函館，3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，剛獲得航權的香港也在積極籌備中。

其中，美國航線是星宇重中之重，台灣的地理位置最適合做東南亞中轉北美航線，所以北美航網的布建對星宇很重要，並積極新闢亞洲旅遊航點，今年計畫增闢日本二線城市新航點，以及在東南亞插旗新的國家，透過擴展亞洲區域航網，目標是要爭取洲際轉運及高收益的商務市場。

另外，星宇2024年預計將增闢香港航點，下一站是否爭取大陸航權，也讓外界多了想像空間。