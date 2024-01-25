電動車大利多 766億銀彈就位

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電動車產業利多來了！環境部24日宣布，將推動2024年至2027年、為期四年的第二期空氣污染防制方案。據了解，二期重點主要在強化電動車輛、充電樁及能源補充設施等領域的補助及建置，預計九大部會將投入766億元。

行政院去年底核定第二期空氣污染防制方案，朝向結合淨零排放並整合跨部會量能，進一步從污染源頭改善來提升空氣品質。環境部表示，第二期方案將持續提升行業減量技術、強化車輛及機具管理、推動減污減碳共利策略並加強特定季節應變，跨部會投入發展綠色技術、力行淨零綠生活。

其中，環境部規劃投入79億元，新增補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網，打造電動車友善環境；經濟部投入約18億元用於工業輔導改善、電動物流車、電動機車能源補充設施；交通部和農委會等部會預計投入約19億元於綠色運輸與改善河川揚塵。

在國營事業部分，台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，規劃共計投入650億元分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化等對空氣污染改善有助益的措施。

除了補助外，對產業影響較大的面向，主要還包括石化業將會加嚴廢氣燃燒塔、儲槽及設備元件減量；對光電與半導體產業將加嚴揮發性有機物排放減量；對餐飲業輔導裝設油煙防制設施。

環境部大氣司司長張順欽表示，第二期的改善目標將鎖定細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧（O3）等二種空氣污染指標污染物，強化管理中南部區域、結合淨零排放政策。

他指出，環境部今年就會投入6億元，推動電動公車的路網優化，希望加速電動公車普及與電動巴士的使用量，同時也會運用新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫，來增加充換電設施，預計在全台400處公有場域示範導入充電樁、友善電動車的使用環境。