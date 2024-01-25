美意不美？業者籲錢花在刀口上

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政府推動二期空污防制四年投入高達766億元，將對包括電動公車、充電樁及電動機車能源補充設施等進行補助，不過對於政府美意，車廠及第三方充電業者多半認為，「看似上百億投入大力推動，但對實際成效有限。」建議仍應從使用者端進行補助，錢才是真的花在刀口上。

第三方充電站業者旭電馳科研（U-Power）執行長陳鵬旭直言，就自己為充電站業者的角度來看，能夠獲得政府補助當然很好，但就實際面，從推行方向來看，制訂者可以說根本不了解產業。

以對充電樁補助為例，陳鵬旭表示，目前國內充電站業者如雨後春筍冒出頭，在沒有任何補助的情況下，大家都已競相投入，若包含各車廠在展間設置的充電設備，保守估計全台已有超過100個充電站，此時其實已沒有補助增設充電樁的必要。

陳鵬旭認為，對業者來說，有商業可行性、可以賺錢，大家就會想要投入，實際面來說，有車子就會有商機，但以目前國內電動車購買成本普遍仍較燃油車較高的情況下，政府首先應該是補助車主購車，讓車主增加換購電動車意願，電動車市場才會更具規模。

國內車廠同樣認為，政府有意加大推行電動車是好事，當然樂觀其成，但若就此次環境部給出的方向，看起來主要是從設備端來進行補助，電動小客車的部分似乎並沒有加大補助力道。

此外，若以推行電動商用車來看，車廠認為，對物流業者來說，經營成本是最重要的考量，而汰換成電動車的成本遠高於繼續選購傳統油車，再加上目前政府的載重規範有總重限制，電動商用車電池會比傳統商用車多重一噸，這些都是物流業者考量的重點，因此也呼籲政府，在實際辦法出爐前，可以多與業者對談。