王品Q1大徵才 月薪挑戰90K

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王品集團近一年調薪行動

搶外食餐飲復甦商機，連鎖餐飲業者王品集團搶在農曆年前持續展店，同時趕在年後轉職潮前宣布，2024年第一季釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部為招募對象，強調儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪1萬元，平均月薪上看9萬元；2月1日起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為34,400元起，希望藉由更優渥的薪資，招攬具餐飲相關經驗的優秀人才加入。

農曆年前王品集團加速展店，1月已經連開四家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大里大買家店及「石二鍋」北港家樂福店，最新中餐品牌「朝粥幫」也即將開幕。新開店帶動人力需求。為此王品啟動徵才並上調品牌薪資。

疫後觀光餐旅業缺人缺工，王品自2023年以來已陸續啟動共四波調薪計畫，有過半數品牌，如鐵板燒、鍋物、中餐等調升員工起薪，其中又以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12％最高。另外，王品集團還提供月月晉升調薪機制，每年3、9月還可按績效決定調薪資格與幅度，統計2023年共有約4,400人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6.4％。王品指出，門店員工還能申請技能津貼為自己加薪，2023年就有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已成功加薪1萬多元，累計調幅最高達33％。

王品集團也宣布，2月將再啟動加薪計畫，平價火鍋品牌「石二鍋」、「12MINI」，正職員工起薪（含全勤）雙雙調升為34,400元起，調升幅度為4％，較市場平均起薪多15％。

人力求職網最新調查顯示，高達9成5的上班族，想在龍年農曆年後換工作，比例創下15年以來新高，其中近7成5已經開始找工作。王品集團是「夢幻跳槽企業」傳產業第七名、排名比去年又提升兩名，同時蟬聯餐飲人最想跳槽的企業第一名。