決策髮夾彎 第一產 復保春節旅遊不便險

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不到24小時，第一產險24日原本開出「第一槍」，決定暫停受理2月7日到18日農曆春節期間的旅遊不便險，以避開航空公司若罷工出現的理賠爭議，但24日晚上又發布將撤銷原先決議，春節期間繼續承保旅遊不便險。

為避免出現客戶理賠爭議，第一產24日通知各通路並已修改網路投保系統，暫停承保春節連假期間搭乘長榮航空出國的旅行不便險，但會受理旅行平安險。

第一產險原計劃暫停受理部分需符合三條件，一是2月7日至18日，二是搭乘長榮旅空，三是投保旅行不便險。

若是搭乘其他航空者，第一產依然會受理不便險，對搭長榮航空者，若要投保第一保的旅行平安險，也不會受影響。

但因其他產險公司仍持續受理不便險，第一產險率先喊出暫停承保長榮航空旅客不便險，承受極大「冒出頭」的壓力，晚間最終決定取消原先決議，並通知各通路「對於春節期間出遊民眾，提供旅遊不便險投保服務」。

國泰產險已在官網路公告，長榮航空自宣布罷工日期後投保的旅遊綜合險，若遇該罷工所致「班機延誤」，屬保單條款約定特別不保事項；自罷工開始後投保旅遊綜合險，若遇罷工所致「旅程取消」、「旅程更改」屬保單條款約定特別不保事項。

富邦產險同步在官網透過QA說明各種遇到罷工時，旅行不便險理賠情況，如被保險人所搭乘的定期航班因故取消，航空公司未安排替代班機，是否能申請「班機延誤」理賠？富邦產說，如果被保險人沒有繼續行程，則無法理賠。