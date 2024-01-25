企業要加速成長 關鍵在相信專業

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一家公司要如何在短短七年內年營收躍升40倍，市值成長50倍？併購、擴大營業規模...當然都是很重要的方法，但以筆者這十幾年接觸超過500家的上市櫃公司來看，「相信專業」絕對是企業加速成長的首要關鍵。

2023年底甫從上櫃轉上市的生技股王－保瑞，2017年IPO時營收新台幣3.6億元，市值12億，2022年營收突破100億大關，2023年更進一步成長至142億元，七年翻漲40倍；今年1月該公司市值已達新台幣674億，成長超過50倍。

許多人都說，保瑞之所以成長如此迅速，靠的是不斷合併來累積營收與獲利，但以筆者與公司互動八年多來看，當然合併是該公司得以加速成長的原因，但光靠合併還不夠，「相信專業」才是保瑞今天之所以成功的首要關鍵。

■相信專業知易行難 生技股王保瑞做到了

在競爭激烈的商業環境中，企業的成功與否常常取決於其管理團隊和員工的專業能力，無論是小型初創企業還是大型跨國公司，相信專業一直被視為實現持久增長和成功的首要關鍵。

專業人才是企業的核心競爭力，他們擁有豐富的知識、經驗和技能，能夠為企業提供高質量的產品和服務，助力企業在競爭中取得優勢。如果企業不相信專業，就會對人才的意見和建議置之不理，甚至對人才進行打壓，如此一來，人才的積極性和創造力就會受到挫傷，企業的發展也將受到阻礙。

然而，知易行難，很多的企業主雖然口口聲聲相信專業，但往往遇到重要決定時，卻又只在乎自己的直覺與判斷，因此，造成關鍵時刻無法以更客觀與全面角度協助下正確判斷的窘境。

而保瑞又是如何做到相信專業的呢？就這八年多來的觀察，筆者歸納出以下三個重點。

第一、「重視人才的意見和建議」：現代企業中，知識和創意是無價的資源。這幾年保瑞透過不斷的策略性併購來強化自身的經營實力，而在併購的過程中，不論從選擇標的、出價、甚至於到併購後的對外溝通策略，各個面向都是需要專業的夥伴提出有價值的建議，幫助老闆做出最有利的判斷與執行方案。專業知識和經驗不僅僅存在於管理層，它分布在整個組織中。因此，當老闆願意靜下心來聽取分析並採納，將員工視為企業成功的合作夥伴，而不僅僅是工作執行者時，就可以讓員工感受到被重視和尊重，更有動力為企業的成功做出貢獻。

■尊重文化差異 有助於跨國併購的推進

第二、「尊重文化」：在全球化時代，企業的市場範圍越來越廣泛，接觸到的客戶和員工也更加多元化。因此，企業需要尊重文化差異，建立一個包容的環境；尊重文化是建立專業企業文化的重要元素之一。

保瑞近年陸續在台灣、加拿大、美國…等地併購工廠與產品，不同的國家和地區擁有不同的文化價值觀和工作風格，因此其在進入一個新的單位時，所採取的是任用原有適任的主管繼續經營管理，並且尊重文化差異，在多元文化環境中建立共鳴。

尊重文化不僅有助於建立良好的企業形象，還能夠促進國際合作和全球擴張；了解與尊重員工和客戶的文化背景、建立一個包容的環境、鼓勵多元性，將有助於吸引和保留多元化的人才，並促進創造力和創新。

最後則是「提供良好的發展環境」，為了擁有高度專業的團隊，企業需要提供包括培訓和發展機會的良好發展環境，以幫助員工不斷提高專業水平。

此外，企業亦可建立一個開放的溝通環境，鼓勵員工分享想法和建議，此舉將有助於提升企業競爭力。

而開放且競爭的晉升機會也相當重要，因為這可讓員工知道，當他們表現出色時，有機會升遷或擔任更具責任的職位，有助激勵員工不斷學習和成長，並保持對企業的忠誠度。

相信專業，是企業加速成長、邁向成功的不二法門。為了實現高度專業，企業需要重視人才的意見和建議、尊重不同文化，以及提供良好的發展環境，惟有這樣，企業才能在競爭激烈的市場中脫穎而出，實現可持續的營運成長、高效與成功。