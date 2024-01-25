AI加持 代工廠尾牙旺旺

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伴隨著疫情暫告一段落，各界紛紛恢復實體交流，被科技業稱為旺年會或忘年會的「尾牙」，也在暌違三年後，熱鬧回歸。

「士別三年」，科技廠今年的尾牙格外不同，尤其是去年因人工智慧（AI）帶旺人氣和買氣的電子五哥，在口袋麥克麥克下，不論是比獎金、比表演卡司，都是不落人後。

除了透過旺年會，瞧瞧看表演、拿獎金等熱鬧橋段外，更重要的是從熱鬧中看出轉折的門道。

今年的旺年會序幕由仁寶揭開，董事長許勝雄一開場就開心宣布，仁寶「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型已見成效，去年前三季毛利率已來到4.4％，寫下2011年以來的新高，算是正式脫離毛三到四（指毛利率只有3％到4％）的泥淖。

今年破除毛三到四魔咒的可不只有仁寶一家，緊接著登場的代工廠旺年會，從英業達、廣達、緯創一字排開、毛利率也都同步向上。

其中被認為是去年AI大贏家的廣達董事長林百里更以黑衣紅圍巾亮相，以紅圍巾意喻「業績長紅」，直接喊出今年將「全面AI化」，好繼續「乘著AI的大風」、「做龍頭」。未來除繼續站穩AI製造、AI醫療和AI智慧移動等3A領域，還將從而衍生出更多的A，將廣達推進為A＋公司。

就連要到2月2日才舉行旺年會的緯創，也搶先宣布去年毛利率高達7.9％，一舉創下歷史新高。緯創去年底出售旗下印度廠給當地龍頭大廠塔塔（TATA），宣告退出蘋果代工的行列，轉向大啖車電及AI伺服器商機，毛利率上衝至7.9％，無疑是轉型成功最佳指標。

揮別一顆蘋果救台灣的年代，迎向新的救世主「AI」，台廠積極轉型，電子五哥率先站上AI前哨站，並繳出亮眼成績單，後續還有AI PC、AI醫療、AI車電、AI製造可望接棒登場，十年榮景可期，穩坐AI列車的電子五哥旺年會獎金持續加碼的戲碼，未來年年上演的機率不低。