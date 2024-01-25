壓下騰訊 豐田市值亞洲第三

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亞洲市值前3大企

隨著開年來日股迭創新高，日本汽車龍頭豐田汽車23日市值攀升至48.79兆日圓（約3,300億美元），改寫日本電信巨頭NTT在1987年寫下的紀錄，成為日本市值最高企業，在亞洲市值僅次於台積電和三星電子。

豐田3,300億美元市值超越中國騰訊的3,220億美元，成為亞洲第三大企業，此為近8年來兩家企業市值排名首度互換。台積電以5,178億美元市值穩坐亞洲市值龍頭，三星市值3,719億美元位居亞洲第二。

就全球而言，豐田為全球第25大企業，市值約是龍頭蘋果3兆美元的九分之一。台積電為亞洲第13大企業，三星為第21大。

豐田股價23日收在2,991日圓，連續5個交易日收紅，盤中一度觸及3,034日圓新高水準，市值升抵48.79兆日圓。

根據大和證券數據顯示，日本前次市值紀錄是NTT在1987年5月創下的48.67兆日圓。NTT目前市值約達16.97兆日圓，為日本市值第四大企業，索尼和三菱UFJ金融集團分別為日本第二和第三大企業。

豐田24日股價收低1.05％，報2,959.5日圓，市值一併下降至48.28兆日圓。今年迄今豐田股價累計上漲14％。

Resona資產管理公司首席策略師Mamoru Shimod表示，豐田是投資人進入日本股市買進的首選個股，也是外國投資人購買日股的指標。

豐田的獲利能力獲得投資人激賞。豐田預期本會計年度（截至3月底止）營業利益勁升65％，至4.5兆日圓紀錄，淨利也將創下3.95兆日圓的新高紀錄。

若是業績一如預測，豐田將是日本首家營業利益超過4兆日圓的企業。調漲售價、提高生產量和日圓貶值，都是帶動豐田獲利上揚的關鍵。

開春以來豐田股價與大盤同步走高。日經225指數以3萬3千點開啟新的一年，日前甚至觸及3萬6千點高點，寫下34年來首見。東證一部指數亦攀升至34年新高紀錄。