汽車業強強滾 日12月出口飆新高

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日本財務省24日公布最新貿易統計，在汽車業出口旺盛的帶動下，去年12月出口額反彈並創歷史新高，2023年出口額首度突破百兆日圓大關，且全年貿易赤字較前一年減半。

報告顯示，在汽車出口的拉抬下，日本12月出口額由11月的年減0.2％翻紅，年增9.8％來至9.65兆日圓，創單月歷史新高。

其中，日本去年對中國出口成長9.6％，終結連13黑。同時，對美國的出口額飆升20.4％創新高，達連續27個月成長，美國超越中國成為日本最大出口國，寫下4年來首見。

另一方面，由於價格上漲和日圓疲軟拖累，能源進口成本大增，日本12月進口額大跌6.8％。

然而強勁的出口成長得以抵銷部分衝擊，當月出現621億日圓貿易順差。

日本2023年整體出口額勁揚2.8％，達100.89兆日圓，首次站上百兆大關，也是1979年有紀錄以來最高。

此外，去年進口額下降7％至110.18兆日圓，全年貿易逆差為9.29兆日元，較前一年大幅縮減54.3％，但仍是連續3年呈現貿易赤字。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家南武志表示，在日本製造業已連續8個月萎靡不振的情況下，不確定是否能指望其為出口復甦帶來持續的拉動力。

南武志解釋，「12月的出口強勁，可能只是11月下跌後的反彈。歐美經濟成長速度似乎有所放緩，而中國才剛觸底，因此任何出口復甦的跡象都顯得微弱。」