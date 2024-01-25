特斯拉平價車紅木 擬2025年中生產

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外媒引述消息報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）已通知供應商報價，打算在2025年中開始生產一款代號為「Redwood」（紅木）的新型電動車。據了解，此電動車為小型跨界休旅車，價格約2.5萬美元（新台幣約80萬元），打算搶攻大眾平民市場。

消息人士透露，特斯拉推出這款入門級電動車，目的是與便宜燃油車與價格不斷降低的他牌電動車競爭，其中當然也包括勁敵中國比亞迪（BYD）車款在內。

比亞迪2023年第四季超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。

消息人士表示，特斯拉去年就邀請供應商針對Redwood車款報價競標，且預估每週產量可達一萬輛。Redwood可能於2025年6月開始投產。

但也有消息來源打臉表示，特斯拉對於自家新產品發布時程往往過於樂觀，預估最快也要到2026年才可能推出新車。

多年來，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk)）不斷以「推出平價電動車與自駕計程車（Robotaxi）」的願景推升投資人與車主期待。這些新產品料採用特斯拉新一代、更便宜的電動車平台生產。

馬斯克最早於2020年承諾打造一款售價2.5萬美元的電動車，但他一度擱置此構想，後來又重啟該計畫。特斯拉目前最便宜車款為Model 3，在美國市場起始價為38,990美元。

馬斯克2023年5月時指出，特斯拉正在研發兩款新車，每年銷量合計可達到500萬輛。他去年也曾表示，特斯拉一開始打算在美國德州廠打造平價車。

消息來源表示，特斯拉也有意在德國柏林廠生產較便宜車款，同時也有興趣在印度建廠並生產平價車。

特斯拉定於24日盤後發布上季財報，該公司可能預測2024年交車量僅增長21％，這遠低於馬斯克三年前定下每年成長50％的目標。投資人密切關注，特斯拉在財報發表會上是否會宣布新車款的消息。