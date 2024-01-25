網飛上季 用戶大增 預告再漲價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

網飛訂戶成長變化

網飛（Netflix）禁止用戶共享帳號後，成功加速用戶成長，並在上季（去年12月底止）新增1,310萬名用戶，創下歷年同期最大增幅。網飛為了擴充線上內容，宣布投資超過50億美元與世界摔角娛樂（WWE）合作，並預告未來將再調漲月費ｃ

截至去年底為止網飛全球用戶數總計2.6億名，較前年底增加13％，激勵股價在24日早盤跳空大漲10％。

網飛23日盤後公布上季營收年增12.5％至88億美元，優於公司預期。儘管上季淨利9.4億美元不及公司預期的9.6億美元，但上季營業獲利率達到16.9％，與去年同期的7％相比，增加了1倍以上，而且高於公司預期的13.3％。

網飛表示為了延續用戶成長，今年最多將支出170億美元製作線上內容。除了原創電影、影集之外，網飛也將推出更多線上直播體育賽事，因為這類直播節目有明確觀眾群及直播時間，更能吸引廣告主購買廣告。

網飛為此特地在23日宣布和世界摔角娛樂（WWE）簽下價值超過50億美元的10年合約，將自明年1月起取得熱門節目《WWE Raw》的美國獨家線上播放權，以及在加拿大、拉丁美洲及英國的線上播放權。

網飛在23日發布的股東信中表示：「我們在改善服務之餘，也將不時調漲月費，確保公司有足夠資金繼續投資服務內容。」網飛雖未在信中說明確切的漲價幅度與時間，但是去年網飛在全球主要市場漲價後確實推動營收成長。

去年網飛將美國基本方案月費從9.99美元漲至11.99美元，高級方案月費也從19.99美元漲至22.99美元。2022年推出的內含廣告方案月費至今維持在6.99美元。

網飛表示，內含廣告方案剛推出時用戶接受度不高，但過去一年來，消費者面對各項物價飛漲開始對月費斤斤計較，反而吸引不少用戶訂閱內含廣告方案。網飛年初表示，內含廣告方案全球每月經常性用戶達到2,300萬人，高於去年10月的1,500萬人。