財測不如預期 德儀重挫拖累晶片股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

德儀（Texas Instruments）本季的財測令人失望，多位分析師表示，主因工業和車用領域需求疲弱的影響。受此打擊，德儀24日早盤開低重挫逾4％，並拖累恩智浦（NXP）、安森美（ON Semiconductor）等晶片股跟跌約3％。

德儀對於第一季營收預測在34.5億到37.5億美元，反觀分析師預估均值達40.9億美元。對本季的每股盈餘預估0.96到1.16美元，也遜於市場預期的1.42美元。

由這家類比晶片大廠的財測來看，凸顯半導體業訂單反彈比預期還要更久時間，對整個晶片市場而言實非好消息。德儀擁有晶片產業最長的客戶名單，產品應用範圍最廣泛，使得該公司財測被視為產業需求的風向球。

德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，「我們在上季感受到工業需求更加疲弱，以及車用領域比前一季衰退。」

Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，汽車產業供應鏈修正歸因於電動車需求走疲以及當時美國車業工會勞工進行罷工。他提到，庫存修正會持續至今年首季，可望於下半年復甦。

德儀上季營收下滑13％至40.8億美元，遜於市場預測均值41.3億美元。上季每股盈餘由去年同期的2.13美元銳減至1.49美元。至於2023全年營收則萎縮13％，創該公司逾十年來最大衰幅。

財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）指出，上季庫存增加至接近目標水準、也就是約40億美元，該公司已減緩生產線以避免庫存過度累積。但他強調，這不代表德儀將放棄升級廠房的計畫。