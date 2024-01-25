eBay救業績 大裁員千人

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據外媒報導，由於電商競爭趨於白熱化、消費者支出疲軟，eBay為提高業績表現宣布裁員9％，預計將會影響約千名正職員工。

於23日晚間，eBay執行長伊諾（Jamie Iannone）在公司內部網站上發布的一份公告，表示將裁員約1,000名全職員工，並將在數月內減少候選員工的工作合約。

伊諾解釋，即使在戰略方面取得進展，eBay的員工數和開銷已經超越其業務成長，因此需要精簡組織規模、提高決策效率。伊諾進一步要求其位於美國的員工24日在家工作，並預告很快就會開始通知受影響的員工。

去年2月，eBay在全球解雇500名員工，占員工總數約4％。根據監管文件，總部位於加州聖荷西的eBay，截至2022年底時在全球擁有約11,600名員工，包含美國6,800名員工，員工總數整體較2021年增加約800人。

電商競爭日益激烈，eBay一直面臨亞馬遜、沃爾瑪等大型零售商的壓力，以及Temu和Shein等新興中國零售商跨境競爭。此外，全球總體經濟的高利率政策和通膨環境下，壓低民眾對於非必要支出的權衡性花費，導致消費者需求下降。

儘管eBay在最近一個季度扭虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.03美元高於市場預期，營收年增5.0％，且預計今年全年獲利成長5.44％，市場仍對其抱持悲觀態度，eBay股價在過去一年內大跌超過11％，同期標普500則強漲21％。

繼疫情期間的招募熱潮後，eBay加入亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等裁員潮，科技業的成本撙節趨勢在新的一年中料將延燒。

與此同時，TikTok宣布裁員約60人，範圍主要行銷廣告業務，地點涵蓋美國洛杉磯、紐約和奧斯汀。金融科技新創Brex擬砍282人，占員工總數2成。