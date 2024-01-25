思愛普裁8,000人 調升今明年財測

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商用軟體大廠思愛普（SAP）23日宣布事業重整計畫，將裁員8,000人，並調升今、明兩年財測，激勵股價在24日跳空大漲逾6％至158.70歐元。

思愛普表示，事業重整計畫牽涉的裁員人數，多半將採取自願優退管道，也有部分員工將經由內部重新技能訓練轉職。該公司承諾會繼續投資高成長領域，預期今年員工總數將維持在目前水平。

思愛普預期，今年雲端部門營收經匯率調整後約在170億~173億歐元（約185億～189億美元），較去年成長24％～27％。今年雲端及軟體營收合計約在290億～295億歐元，較去年成長8％～10％。

思愛普預期今年整體獲利經調整後約在76億～79億歐元，較去年成長17％～21％。今年自由現金流可達35億歐元，其中包括事業重整相關費用約20億歐元。

思愛普表示，公司將擴大投資策略成長領域，其中包括AI軟體應用。思愛普為了提升AI實力，在去年收購合作多年的SaaS解決方案供應商LeanIX，利用生成式AI來提供自我優化的應用程式，協助企業用戶實現商業目標。

LeanIX去年發表的AI助理，能利用生成式AI來管理企業架構，讓企業用戶在現金流最大化的同時將環境影響降至最小。思愛普預期，在AI浪潮刺激軟體需求及公司力行成本節約的雙重作用下，明年業績前景好轉。

思愛普23日表示，明年營業獲利經調整後可望達到100億歐元，較先前預期上修5,000萬歐元。明年自由現金流可望達到80億歐元，與先前預期的75億歐元相比也大幅提升。明年營收維持在先前預期的375億歐元不變。