官方連環拳護盤 陸港股反攻

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近一個月上證指數走勢

面對陸港股市2024年開年後持續破底重挫，23日傳出大陸政府計劃設立人民幣（下同）2兆元的股市平準基金，並推出一系列救市政策。受消息激勵，上證指數與深證成指24日盤中雙雙漲逾1％。人行並於港股24日尾盤宣布降準，鼓舞恒生指數收漲逾3％，近兩日累計大漲938.69點。

另一方面，台股多檔陸港股正向2倍ETF，如元大滬深300正2、中信中國50正2、復華香港正2及富邦恒生國企正2等，股價24日收小漲或小跌，但最後淨值狂漲3％～9％以上，預期25日在台股交易的陸港股ETF反應淨值溢價，漲勢可期。

綜合陸港媒體24日報導，上證指數22日跌破2,800點整數大關，收報2,756點，創下2020年3月以來新低。時隔一日，外媒23日引述知情人士透露，大陸政府正考慮推出一系列政策挽救股市，預計最快22日當周公布部份措施。方案包括設立平準基金，用主要來自大陸境外機構的資金，由滬港通、深港通投向陸股。消息一出，陸港股市23日均收漲。

上證指數、深證成指24日尾盤發力拉漲，分別收漲1.8％、1％。其中，上證指數重新站上2,800點整數大關，收報2,820.77點。由於平準基金傳聞未獲官方認證，恒指24日午盤僅收漲0.8％，但人行在陸股收盤後公布將於2月5日降準0.5個百分點，激勵恒指收漲3.56％至15,899點，為1月15日以來收盤新高。

另一方面，大陸國務院國資委24日表示，將進一步研究把市值管理納入央企負責人績效評估。受此影響，陸股「中字輩」個股24日午後大漲，中糧資本、中鐵裝配、中視傳媒、中國海誠等個股均飆出漲停。

博時基金分析，在市場整體偏低迷的情況下，近期監管層不斷向市場釋放正面訊號，維穩意圖明顯。目前A股底部特徵明顯，但資金整體偏謹慎，若政策端做多不斷，有助於提振資金情緒和市場信心，可對陸股的後續表現更為樂觀一些。

清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，從短期來看，應採取具有彈性的逆週期調節工具，例如加快推出兆元規模的平準基金，短期內平抑非理性劇烈波動、穩定市場。