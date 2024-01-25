證監會：上市公司合理回報投資人

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近期大陸證監會高層頻繁對資本市場議題表態，證監會副主席王建軍指出，要建立以投資者為本的資本市場，要在制度機制設計上更體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感，並強調「沒有合理的回報就不是合格的上市公司」。

市場認為，證監會高官此番表態，是激勵陸股24日上漲的主要原因之一。

綜合陸媒報導，陸股24日中午休市期間，大陸證監會官網公布王建軍接受媒體採訪的稿件。當被問到「建構以投資者為本的資本市場，在制度設計上如何體現」時，王建軍提出三大重點，一、大力提升上市公司品質。二、回報投資者要發揮證券基金機構的作用。三、梳理完善基礎制度安排。

在提升上市公司品質方面，王建軍指出，上市公司品質突顯在給投資者的回報上，上市公司要穩固建立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。投資者買股票是要回報的，股市的長期回報要能高於存款、債券的收益，才更能持續。

新華社23日報導，大陸證監會市場一司長張望軍指出，證監會將更重視投融資動態平衡，統籌一級、次級市場協調發展，同時推動資本市場投資端改革行動方案盡快落實，盡力拓展產業機構逆週期布局，健全社保基金、保險資金、年金基金等投資運作制度，大力培育長期的穩定投資力量。

對此，排排網財富研究部副總監劉有華指出，從政策層面來看，近期監管層呵護市場的訊號明顯，而且開始向市場注入流動性，尤其是大陸證監會24日盤中的發文，對市場信心持穩發揮較大的提振作用。

巨澤投資董事長馬澄表示，王建軍對相關議題的明確表態，成為陸股24日走出「深V型」反彈的主因之一。