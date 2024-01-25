馬雲蔡崇信 傳躍阿里最大股東

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阿里巴巴主要股東持股

2023年下半年以來利空不斷的阿里巴巴出現轉機，傳兩大創辦人馬雲與蔡崇信，在第四季斥資2億美元大買阿里股份，當前持股已超越軟銀成為最大股東，成功提振市場信心拉動阿里股價大幅走揚。

阿里巴巴ADR在23日受消息激勵大漲7.85％，24日盤前繼續走強約漲1.9％，股價重返75美元關卡。阿里ADR在23日之前股價一度跌至67美元，面對14個月來的低點保衛戰。港股方面，阿里24日午後約在5％漲幅震盪，但尾盤又直線衝高，收漲7.32％報72.6港幣。

綜合港媒24日報導，2024年來不斷下殺的中概股在23日集體反彈，除受益於馬雲增持外，還有大陸撤銷網路遊戲監管草案的利多，當日網易漲7.85％、嗶哩嗶哩漲9.12％，24日美股盤前繼續大幅走揚。

作為指標中概股，阿里巴巴動態引起全球投資人關注。美國證券交易委員會（SEC）23日晚間公布，現任阿里董事會主席蔡崇信在去年第四季透過其藍池資管（Blue Pool Management）家族投資工具，購買約1.51億美元的阿里ADR。

馬雲同樣在第四季斥資5,000萬美元購買阿里港股，且馬雲和蔡崇信兩大阿里代表人物近月不斷增持，傳遞出阿里前景充滿信心的訊號，也透過行動提振市場情緒，破除去年頻繁出現的減持消息。

馬雲與蔡崇信共同設立藍池資本（Blue Pool Capital）等平台管理資產，兩人明確釋放出增持阿里的訊號。阿里旗下南華早報24日報導，在馬雲和蔡崇信低接後，已取代軟銀成阿里最大股東。

阿里2023財報顯示，截至2023年3月，軟銀持股阿里13.9％，蔡崇信持股1.4％。報導指出，馬雲截至2021年底持有阿里4.3％，目前馬雲持股比例已超過此數字。

反而軟銀方面，報導引述摩根士丹利測算，軟銀透過遠期合約持續減持阿里，2022年12月約降至7％，去年3月降至約2％，5月時應降至不足0.5％。