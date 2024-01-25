傅聰暗示 中擬反制歐盟電動車調查

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自從歐盟在2023年9月宣布對中國電動車啟動反補貼調查後，雙邊經貿關係轉趨緊繃。中國駐歐盟大使傅聰近日表示，歐盟針對中國電動車的反補貼調查並不公平，因為歐盟也補貼許多自家企業，如果中方採取相同行動，更多歐盟產品可能將受到調查。

綜合外媒報導，傅聰表示，歐盟在電動車反補貼調查直指中國，抽樣調查的都是中國企業，而未包括如特斯拉這樣的全球龍頭企業，或透過合資企業在中國生產的歐洲品牌。他指出，中方正在配合歐盟的調查，希望避免出現雙方不得不相互採取貿易措施的情況。

針對中國商務部1月初公告，對原產自歐盟、容量200公升以下的進口白蘭地實施反傾銷調查，是否為報復歐盟之舉，對此，傅聰回應，這只是反映中國企業的擔憂。但他也警告說：「這可能會擴散到歐洲的其他產品中。」

對於歐盟正在草擬用於反制外國經濟脅迫的新規，傅聰表示，新措施主要是針對中國，中方理解歐洲國家加強經濟安全的期待，但歐盟的動作有些過頭，「問題是，（歐盟）界限在哪裡？邊界在哪裡？如何在經濟和安全之間取得適當的平衡？」

近日傳出歐盟正計劃設立一個專項基金，用於促進軍民兩用技術的開發。該基金是歐盟即將公布的一系列經濟安全計畫的一環，重點聚焦在晶片、人工智慧（AI）、量子計算和生物科技等關鍵技術，以及與其相關的專有知識和投資。歐盟希望透過支持這些技術的發展，降低對來自中國等其他國家的供應依賴，以降低經濟安全風險。

歐洲中國研究智庫、柏林墨卡托中國研究中心上周公布最新的中國局勢問卷調查報告，顯示多數受訪者認為歐盟與中國的政治及經濟關係將繼續惡化，歐盟的中國政策將更強硬。