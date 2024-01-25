Yole：陸企SiC晶圓市占拚逾4成

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市場研究機構Yole Group表示，即使受到外部環境打壓，大陸在半導體業界已成為全球舞台上的強大挑戰者。其中，陸企在第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓層面的市占率正在增加，並計劃未來五年擴大產能，目標是到2027年占總產能的40％以上。

芯智訊報導，Yole Group在2023年12月組織了一場網路研討會，對大陸半導體產業發展進行探討。從2022年全球半導體器件行業營收（5,730億美元）來看，陸企在全球占比僅為6％，若將收入減去外購材料和元件的成本，陸企所帶來的附加值占比更僅只有4％。

譬如晶圓代工領域，大陸的市占率為9％，台灣高達68％，美國占比8％。半導體設備領域，大陸市占率僅2％，美國為45％，日本為27％，歐盟占比21％；半導體封測代工領域，大陸占比相對較高，達到28％，台灣占比56％，美國占比9％。

但近年拜大陸電動車產業迅猛發展所賜，推動電動車急需的第三代半導體：碳化矽（SiC）的功率器件產業的發展。2022年全球前六名廠商據有SiC器件市場86％的市占。意法半導體市占率為32％，英飛凌為17％，Wolfspeed為14％。

不過，意法半導體和英飛凌的市占率均較2021年下滑，背後原因則是大陸SiC功率器件廠商的快速增長。預計在2023／24年產能釋放後，陸企市占還會繼續增長。

例如，在碳化矽材料領域，大陸有天科合達、山東天嶽、爍科晶體等；在器件設計及製造領域，有三安集團、士蘭微、比亞迪半導體等。下游的應用端，陸產電動車廠商更是一大主力。

Yole表示，大陸未來五年擬擴大產能，目標是到2027年占總產能40％以上。近兩年來陸企對SiC的投資超過15億美元，這將有助於在大陸打造一條SiC的本土供應鏈。