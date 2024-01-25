TCL華星 中西部設OLED產線

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大陸面板大廠TCL華星23日正式與武漢方面簽署協議，將在當地建設第5.5代印刷OLED產線，並擴產第6代柔性OLED模組，成為京東方後又一家加碼中西部地區面板產能的企業。

集微網24日報導，湖北省政府官網23日顯示，湖北省省長王忠林和TCL集團董事長李東生在武漢座談交流，見證武漢東湖新技術開發區管委會與TCL集團簽署協議，內容包括TCL華星擬建設第5.5代印刷OLED顯示面板試產線和年產能1,000萬片第6代柔性OLED模組生產線，建成後有望在印刷顯示技術和產品上實現全球領先。

TCL華星表示，公司近年積極布局OLED技術，該領域可用發明專利數量排名全球首位。報導指出，TCL華星武漢產線計劃今年第四季量產出貨，將主要生產用於IT、醫療等行業的顯示螢幕。

報導引述TCL華星相關負責人表示，公司計劃將印刷OLED技術加快在中尺吋的導入和應用。印刷顯示在成本方面有很大潛力，例如材料利用率比其他技術路線更高，整體成本能夠降低。且由於是印刷方式，營運成本也會降低，公司整體認為印刷的OLED在中尺吋方面應用空間非常巨大。

報導稱，印刷OLED技術是全球最新的螢幕生產技術之一，主要用類似噴墨列印方式來噴灑發光材料至基板上，取代當前主流的蒸鍍方式，整體材料利用率約可提升2倍，顯示效果有廣色域、低功耗、透明顯示、柔性顯示等優勢。

愈來愈多面板廠前往大陸中西部擴產，京東方近日亦斥資人民幣630億元，在成都建設大陸首條、全球第二條第8.6代AMOLED顯示器件生產線。