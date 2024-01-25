救房企 野村倡人行介入市場

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房地產是大陸經濟能否穩定的重要關鍵，野村證券中國首席經濟學家陸挺24日直言，房地產業尚未觸底，應考慮使用特殊財政貨幣政策，尤其是透過類似中國人民銀行PSL（抵押補充貸款）政策介入房地產市場。

人行本月初公布，2023年12月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增PSL人民幣（下同）3,500億元，為去年2月以來首次淨新增；期末PSL餘額約3.25兆元。

第一財經24日報導，陸挺撰文指出，雖然有觀點認為，目前大陸經濟只是在進行結構上的轉變，應培育好其他的新興產業，包括晶片、「新三樣」（新能源汽車、動力電池、太陽能）等，從而彌補房地產下行所帶來的各種問題。但也必須對發展新興產業抱持謹慎態度。

他進一步表示，房地產業的轉變和新興產業的培育，是個比較漫長的過程，新興產業本身也面臨地緣政治等風險，而且房地產業不應被過度「污名化」，因為大陸都市化尚未真正完成，房地產業仍可成為經濟穩定和永續發展的有益因素。

他強調，目前大陸房地產行業處於超調階段，正經歷著大幅度下行，必須採取措施讓房地產行業恢復到正常位置，從而帶動大陸的城市化建設和基礎設施的優化。陸挺說，考量現在房地產業真正需要的是市場的出清，儘管傳統貨幣政策能有助出清，但空間非常有限。

陸挺表示，只有大陸中央才有能力解決，但是中央財政擔心大量的注資會導致利率上升，此時最佳方法就是採取類似PSL的非傳統央行貨幣政策。建議在中央層級成立專門的跨部門的「保交樓」領導小組，結合貨幣政策和財政政策，做好「保交樓」政策，使用好這筆資金，進而重建市場秩序。