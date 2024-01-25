強化幣圈監理 金管會鴨子划水

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金管會強化虛擬幣人才

美國1月核准比特幣ETF掛牌，但台灣卻爆出幣圈詐騙，金管會明確表示目前不打算開放虛擬幣ETF與基金，但私下卻「鴨子划水」，積極研究並精進虛擬幣監理、與儲備金檢人才。金管會表示，為強化虛擬幣人才培訓，證期局、檢查局陸續開辦培訓課程，了解市場運作、掌握虛擬幣交易模式，亦請來「幣流追蹤師」開班。

金管會指出，虛擬資產非特許事業，目前對虛擬幣的監管還是以洗錢防制法授權的範圍為主，但已積極研究國外發展現況。對虛擬資產業除有指導原則外，去年底、今年初也開始強化監理與檢查，已分批檢查，也對未依規定的虛擬幣業者開罰，「未來強度會再漸次增強，持續金檢」。

證期局說明，為強化監理專業，陸續針對負責業務的人員、主管安排教育訓練，包括加密貨幣偵查實務、區塊鏈介紹等，另外也會參加國際會議，了解介紹FATF主要會員國洗錢規定，及蒐集各國對VASP規範。

檢查局認為，在提升檢查人員能力方面，已陸續邀請產業講師授課及進行相關實作，並與國外主管機關交流監理經驗，其中產業講師之一為幣流追蹤專家，協助訓練檢調人員追蹤幣流。近年詐團洗錢，最終都要回歸境外虛幣交易所或數位錢包，如何追查地址、運用數位工具追蹤虛幣流向，從源頭追蹤幣流等，都是新專業技術。

投資工具方面，國內唯一和加密貨幣、數位支付產業有直接高度相關連的ETF，只有2022年7月上市的國泰全球數位支付服務ETF。國泰投信分析，比特幣現貨ETF吸引更多機構投資者及一般散戶進入加密貨幣市場，未來資金有望加速流入加密貨幣高度相關產業，如基礎建設、挖礦設備晶片、支付產業等。

國泰全球數位支付服務ETF到24日收盤價21.26元，相較去年1月的月平均收盤價15.67元，漲幅高達36％，是這波受惠最大的ETF。國泰投信建議，加密貨幣波動大且未來走勢，極難預測，不如選擇更上游的數位資產開發及運作相關產業鏈公司，更能安全搭上因比特幣ETF上市的利基，不應追逐幣價漲跌，應著眼整體產業鏈及相關產業正向發展，同時更要留意投資風險。