新貨幣交易風險 投資人不可不知

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王牌（ACE）虛擬貨幣交易所捲入詐騙洗錢案，幣圈再掀虛擬幣投資風險討論，對比美國證委會（SEC）核准比特幣現貨ETF上市，業者指台灣在虛擬貨幣交易上，無論知識面的掌握、法規的控管皆有進步空間，虛擬幣交易所提醒投資人注意投資新貨幣的風險，同時認為台灣要核准比特幣ETF仍是一大挑戰。

王牌交易所前負責人等疑涉虛擬貨幣詐騙案，Rybit交易所指出，交易平台透過首次代幣發行（ICO）或代幣銷售，讓投資人在發行時購入，期望日後價格上揚而獲利，但新幣種成功與否難以預測，加上投資人若對虛擬貨幣認識不深，甚至沒有了解該幣種背後是否有其營運技術做支撐，最終不見得會帶來高報酬，反而可能兩頭空。

MaiCoin集團強調，交易所在幣種的上下架審核、業務招攬及廣告內容皆有控管義務，對透過預售承銷或場外交易購買未上架，或是僅在少數交易所上架的幣種，投資人應注意其潛在風險，特別是以不合理報酬包裝，甚至給予高報酬承諾；對於台灣是否有機會核准比特幣現貨ETF，則需仰賴主管機關判斷與決策，對業者來說只能持續溝通跟等待結果。

HOYA BIT交易所說明，通常虛擬貨幣背後有其發行和營運團隊，以及該幣種發行的目的與賦能，若不清楚該如何篩選幣種，可以先透過CoinMarketCap、CoinGecko等全球較大的幣種數據提供商做查詢，優先選擇排名較前面的幣種，通常具又高流動性及高透明度，避免隨意投資容易波動的小型幣種，降低受騙的機率。

虛擬貨幣ETF是由投信公司所發行，並上架在證交所供投資人參與，目前因受限政府監管態度及法規限制，虛擬資產交易所不符合虛擬貨幣ETF的發行資格，短期內要做到核准虛擬幣ETF上市，無論是對於交易所或對於傳統金融機構都是一大挑戰。