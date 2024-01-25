一兼兩顧 三大金控拚上雲

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三金控上雲規劃

金管會去年鬆綁法規，金控掀起上雲潮。包含國泰、台新、中信等三大金控皆積極將旗下子公司系統放上雲端，除有助減輕系統負荷，也可加速金融創新、降低成本。

國泰金資深副總姚旭杰表示，2020年就啟動集團雲端轉型計劃，規畫七年、三階段雲端發展，以「多雲、混合雲」為核心，依不同使用場景與複雜度，協助子公司系統移至雲端，包含雲環境就緒、雲端採用及雲端應用現代化，去年鬆綁後即有大規模上雲潮。

國泰金已完成近50套應用系統上雲，從銀行開始，人壽、產險、證券子公司陸續跟進，累積金控11套、銀行19套、產險2套系統上雲，證券在轉型輔導階段。國泰世華銀完成19套系統上雲，面對大量用戶使用時，藉由雲端資料緩存、快速擴增機器等，減輕系統負荷。

國壽將17套自有系統遷移上雲，是壽險業最大規模。國壽副總王富民表示，上雲系統像活動網站，以混合雲架構因應行銷活動瞬間產生的龐大流量；機場旅平險投保系統運用雲端資源串連地端核心系統，協助機場客服人員一站式完成保單受理及核保流程。

台新金從2021年啟動上雲策略，規劃6年、二個面向上雲旅程，以「雲就緒」為目標，將適合移轉至容器化平台的應用模組，於適合上雲的時間點即安排上雲，同步評估「雲端災備解決方案」，以強化運營虛擬平台的備援機制。

台新銀行已規劃40多套系統上雲技術，但謹慎評估不同系統上雲順序的彼此關聯，兼顧業務效益及成本效益。今年將採兩方向作業，先規劃目前技術上可上雲系統的上雲計畫，同時進行系統評估及改造，增加「雲就緒」系統數量，適當時機逐步上雲。

中信金上雲採地端與雲端的「混合雲」為主軸，消金系統、企金系統等核心系統以地端為主，創新的再放雲端。中信金強調，過去地端的硬軟體算力，即使每年平均只有30％的用量、尖峰期（如年節、購票等）才有80％至100％的用量，但還是要投入設備，有雲端科技後，地端可建置30％的備、用量大時再借助雲端。