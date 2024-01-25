元大人壽 春節期保險金提前給付

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農曆新年即將到來，考量保戶於春節期間有較多的資金需求，元大人壽特針對年節假期應給付的生存保險金、滿期保險金都將提早給付。此外，對於年節前有短期資金運用，或假期後有學費需求的家庭，元大人壽建議，保戶可運用保單借款來紓解荷包壓力，安心過個好年。

因應農曆春節假期，元大人壽針對生存保險金、滿期保險金應給付日為2月7日至2月14日（含）的應給付件，將預先執行給付作業，讓保戶可於年節前陸續收到應給付金額。保戶可選擇給付方式，若選擇電匯件者，將統一提前於2月6日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於1月31日前寄出，讓民眾有多一筆資金可於春節期間自行調配運用。

元大人壽提醒保戶，應注意持有保單狀態以免影響上述給付，若有因保費繳次不足、保費支票未兌現、或契變受理中等不能給付原因之保單，則須待原因排除後始能執行給付作業。

針對春節期間有短期資金需求、想申請保單借款，並計畫於過年前收到撥款的保戶，元大人壽表示，應先確認保單借款申請文件齊備，至遲於2月5日（含）前送達元大人壽，即可於2月7日前完成匯款作業，若有特殊需求指定日期者，也可於申請書上註明，讓保戶在春節期間擁有更靈活的資金調度，以紓解經濟上的壓力。

元大人壽提醒，申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。此外，農曆春節期間，無論是返鄉與家人團聚或出國旅遊都應注意自身安全，元大人壽客戶服務專線於每日上午9點至晚間10點皆有專人接聽服務，其餘時間保戶可選擇語音留言，上班日會有專人電話回覆，希望陪伴保戶過個好年。