5年債得標利率1.193%

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中央銀行24日受財政部委託標售300億元的5年期公債，最高得標利率為1.193％，較去年9月標售同天期的1.15％上升4.3個基本點（1基本點是0.01個百分點），符合市場預期1.18％～1.2％區間，但相較於壽險發債利率，整體公債市場利率偏低，業者投標仍偏保守。

銀行主管分析，市場投標意願仍偏低，預計農曆年前後台債殖利率變動空間小，整體仍是乏善可陳，短天期債券要等市場正式降息後，銀行才有空間，屆時利率才會明顯下行。

反觀壽險業今年持續發債搶錢，包括壽險龍頭國泰人壽日前公告發行10年期次順位公司債、上限新台幣500億元，近期已在市場上詢價，票面利率估在3.7％～3.85％，且包括富邦、南山、新光等壽險也不排除在今年發債籌資，壽險次順位債高利吸金。

再看「類公債」的台電5年期公司債，目前票面利率約1.7％，中油5年期公司債也有1.66％，同樣都比同天期公債利率要高，多少對公債市場產生排擠效應。

銀行主管強調，5年券市場還是有需求，主要因過去舊券到期，資金還是要找去處而進場投標，且買回來後持有到到期、不用評價，利率反而不是重點。

觀察央行5年期公債標售結果，529億元資金進場搶標，得標利率最高1.193％，加權平均利率1.165％，投標倍數雖自上一期的1.25倍升至1.76倍，仍大幅低於長期平均2倍上下水準，反映當前利率環境不確定性，市場還是先維持審慎。