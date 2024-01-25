輝達攜美電信商 攻訂閱服務

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輝達AI伺服器產品路線圖

輝達持續深化軟體服務，開拓GPU之外的第二主戰場，24日宣布與美國大型電信商Equinix共同發表託管型人工智慧超級運算解決方案，除加深AI伺服器相關GPU晶片產品布局外，也積極搶占訂閱服務市場。

輝達強調，完全託管型NVIDIA AI超級運算服務，提供客戶在靠近其資料處操作其AI基礎設施。輝達執行長黃仁勳指出，生成式AI正在改變每個產業，現今世界各地企業都可以在全球數百個資料中心擁有NVIDIA AI超級運算和軟體，並結合Equinix管理提升營運效率。

黃仁勳近期抵台，再掀AI浪潮。這也讓外界關注到輝達H200／B100外，GB／GH 200次世代AI伺服器輪廓也逐漸清晰，加上輝達獨有多節點NV-Link通訊協定，將帶動伺服器架構全新改動，然而輝達尚未正式發布相關訊息，惟市場已高度期待次世代伺服器所帶來的超級運算實力與應用。

AWS將為首家配備多節點NVLink技術的廠商，將32顆GH200透過NVLink與NVSwitch相互連接，成為最佳GPU運算環境；業界預估，最多可擴充至數千台GH200，提供客戶訓練參數超過1兆個的大型語言模型。

此外，B100架構也傳出用台積電CoWoS-L設計；長期來看，CoWoS在整體晶片面積加大的趨勢下，各家業者也將持續投資先進封裝技術中。

業界人士分析，輝達GPU晶片隨台積電CoWoS產能開出逐步緩解，不少下游零組件供應商開始取得晶片，邁開伺服器組裝步伐，估計第一季便會有顯著營收貢獻。

2023年為輝達豐收的一年，台灣分公司將於25日舉行尾牙，黃仁勳親自出席，為今年營運暖身、再創高峰。供應鏈也透露，H200、B100箭在弦上，分別於上下半年問世；此外，次世代AI伺服器GH／GB 200整合CPU及GPU，晶片之間互聯採NVLink，速率提高達900GB／s，遠高於傳統PCIe，最快於第二季，就能看到GH200，並以MGX模組方式販售。