前往主要內容
工商時報LOGO

三立入股踩線 中嘉遭NCC重罰1,440萬

8月底前需出清三立持有股權

●NCC要求中嘉上層股東東泓順公司，改正股權結構以符合附負擔條款規定。圖／本報資料照片
●NCC要求中嘉上層股東東泓順公司，改正股權結構以符合附負擔條款規定。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，違反2018年中嘉交易案附附款，NCC委員會議24日做出中嘉旗下12家系統台，每一家裁罰120萬元，合計罰款1,440萬元的決議，同時要求中嘉上層股東泓順公司限期8月底前出清三立持有股權，改正股權結構以符合附負擔條款規定。

NCC於2018年核准中嘉交易案時，附附款要求「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，然三立電視台上層股東經查有投資入股泓順公司股權事實，明顯踩到垂直整合的紅線。

至於三立電視台是否違法，NCC說，未來會以個案調查釐清，並列入三立電視台未來評鑑、換照審查項目。然王維菁及林麗雲兩位NCC委員對於三立未被裁罰提出「不同意見書」，認為三立隱匿其與有線電視系統台業者垂直整合情事，除應對三立限期改正持股狀況外，亦應重新檢視中嘉移頻三立財經新聞台、三立新聞台、三立財經新聞台換照、評鑑案等。

NCC表示，泓順投資公司必須限期改正三立上層股東包括普立投資、永興資本、三立國際創意等公司，透過榮盛公司間接持有中嘉股權情形。且泓順公司應於2024年5月31日前就其上層爭議股權找到買家，且於8月31日前完成股權處分程序，NCC並要求泓順公司按月申報執行情形，若泓順公司未於前述日期前完成相關義務，NCC將分別依行政執行法第30條第1項規定，依其情節輕重處罰5,000元以上30萬元以下怠金。此外，泓順公司應按季申報股權架構至最終自然人。

此外，永興資本曾以協議書方式透過他人持有振華投資，間接持有泓策投資股份一事，是否有違反相關稅務申報規定，NCC在備齊相關調查所得事證後，移交稅務機關依職權進行後續調查。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新制勞退金分紅3.2萬！1動作退休金多1倍 選對時間還領更多

  2. 慘！世界健身掛牌首日殺近跌停 中籤戶1張現賠逾1.2萬

  3. 金龍年主流現身！這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。