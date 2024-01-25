逾40個月才換機...二手智慧手機成長放緩

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全球二手智慧手機成長動能趨緩

根據IDC調查顯示，2023年全球二手智慧型手機（包括官方翻新和二手智慧手機）的出貨量將逾3億部，與2022年的2.8億部相比，銷量成長9.5％，而2027年二手智慧手機出貨量將達4.3億台，年複合成長率（CAGR）為8.8％。不過，由於大多數已開發市場，新手機換機時間超過40個月，讓轉銷商收購庫存出現挑戰，二手智慧手機需求雖依舊健康，卻也顯現放緩跡象。

IDC說明，儘管去年二手智慧手機出貨量成長了近10％，但由於庫存確實不足，所以二級市場成長出現放緩跡象，隨著更新率在大多數成熟市場的延長，如何獲取庫存，仍然是轉銷商面臨的最大挑戰。

同時，二手智慧型手機的供應仍然是一個關鍵挑戰。IDC表示，因為更新週期、高價格點和總體經濟環境挑戰都對新智慧手機市場產生了負面影響；然而，由於收購庫存的挑戰，二手智慧手機的需求仍然健康，並將在整個預測期內繼續成長，只是速度低於先前的預測。

IDC預測，由於需求、通貨膨脹和政治動盪繼續影響全球經濟，2023年全球智慧型手機新出貨量將下降3.5％，相較之下二手市場去年仍成長近10％，但在大多數已開發市場，新手機更新率已經超過了40個月，超過三年之久沒有換機形成常態，這導致次級市場的可用庫存出現短缺；以舊換新計劃繼續推動著此產業發展，但僅占二手庫存的一部分。

IDC補充，次級市場成長看起來相對亮眼，但成長率比先前的預測有所放緩。此外，庫存不足也影響了每個地區二手設備的總可用市場 （TAM），較長的更新率和疲弱的消費者支出繼續抑制新舊市場，二級市場的總跌幅已下降約2.7％。