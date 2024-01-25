蘋果衝串流 古典樂App上線

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服務業務向來是蘋果成長的主要動能之一，根據截至2023年9月30日為止的會計年度財報顯示，蘋果服務業務營收寫下歷史新高，成長逾16％；蘋果為衝刺服務業務，宣布旗下專為古典音樂打造的獨立APP「Apple Music古典樂」已在台灣市場推出，擴展串流服務應用版圖；此外，蘋果將於美東時間2月1日公布最新一季財報，預計將釋出2024年度首次對市場展望看法，外界高度關注焦點包含iPhone 15銷量、iPhone 16規格、穿戴式裝置Vision Pro及AI發展狀況等。

蘋果是在2023年3月推出Apple Music古典樂App，不過當時並未支援台灣用戶，24日蘋果宣布此一App正式於台灣推出，提供超過500萬首曲目和作品，Apple Music訂閱用戶可免費下載使用。

蘋果指出，此一App專為古典樂設計的介面，使用者可以快速、清楚的了解作品名稱、管弦樂團、指揮家、演出者和錄音年份等資訊，以數以千計的專家評介，包括作曲家傳記、重要作品敘述等。

除了iPhone、Mac、iPad等硬體產品外，服務業務也是蘋果成長的主要動能之一，所以蘋果持續強化其串流應用，以吸引消費者買單，像是去年除了推出Apple Music古典樂外，也重新設計Apple TV App提升觀賞體驗。

蘋果2023年第四季（截至2023年9月30日為止）營收為894.98億美元，年減約1％，不過服務業績大爆發，營收達223億美元，寫下歷史新高紀錄，超過華爾街所預期的214億美元，成長逾16％，該部門包括iCloud儲存和Apple Music等在線訂閱服務等，顯見近年蘋果成長重心已逐漸由硬體銷售轉向軟體服務。