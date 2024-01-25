工研院永續報告書 揭6大成果

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工研院24日發表「2035技術策略與藍圖」與發布首本「永續報告書」，在研發成果上，包括打造碳化矽半導體關鍵材料產業自主化、首創國內人工韌帶等。「永續發展策略藍圖」揭露工研院在科技研發、產業推動、社會公益、人才培育、友善職場、淨零永續環境等六大永續面向成果。

工研院院長劉文雄表示，工研院從事市場導向的研發，擘畫「2035 技術策略與藍圖」。為強化經營體質因應外在挑戰，工研院於2022 年成立「組織永續發展辦公室」，參考聯合國永續發展目標（SDGs），提出「永續發展策略藍圖」，將SDGs融入組織文化與研發工作中，並發表2022年「永續報告書」。

2022年「永續報告書」方面，揭露六大永續經營成果。在「產業推動」部分，工研院鏈結多達521個公協會，累積超過154個國際夥伴，建構全球重點國家區域之科技合作平台。在「社會公益」的部分，工研院自2013年起陸續與慈濟基金會、世界展望會等組織合作，將淨水科技用於救災。在「人才培育」部分，該年度已協助產業培育超過1.2萬人次。在「友善職場」部分，榮獲Universum、Linkedln等機構「最佳雇主」類相關獎項肯定。

工研院「2035 技術策略與藍圖」聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」、「智慧化致能技術」等領域，目前已有多項研發成果，例如車載擴增實境互動智慧窗、軟硬組織整合之編紡人工韌帶開發、協助軟板產業回收揮發性有機化合物、整合國產與國際大廠5G基站，自主開發智慧節能網路等。