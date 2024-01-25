遠百今年業績拚640億 再創高

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遠東百貨近年展店與業績概況

國人疫後購買力爆發，遠東百貨全台11店去年業績衝上628億元新高，較前一年580億元成長逾8％。2024年儘管對百貨業相對挑戰，尤其去上半年業績基期高，遠百從年初開始就上緊發條，趁春節檔期以周年慶規格促銷，集結10家銀行推出包含國際精品刷卡回饋5％～8％，力拚首季業績好采頭，訂出全年成長2％、再創新高至640億元目標。

百貨業歲末促銷與新春福袋檔期本周起全面開打，遠百歲末酬賓加新春檔期促銷，除服飾滿5,000送250、保健器材滿5,000送500、大家電滿萬送千等，春節檔集結10家銀行推出「超給利」，包括信義A13、板橋大遠百、竹北遠百與台中大遠百等，指定銀行刷卡可享5～8％回饋，分期零利率，及HAPPY GO Pay滿5千送200，全檔業績力拚90億元、年增5％。

遠百2023年合併營收367.15億元、年增2.37％主要包括本業遠東百貨、轉投資遠東SOGO百貨與愛買量販等，若依GAAP會計準則計，則遠百2023年合併營收高達1,350億元、年增7.15％；遠百2023年稅後純益已達22.30億元，EPS達1.58元，已賺贏2022全年的1.37元，預估2023全年EPS有望達2元。

對於2024年營運計畫，遠百表示，除台北寶慶店拆除重建進行中，全台店王台中大遠百也將進行改裝，其中繼香奈兒、Dior等去年改裝擴大至1～2個樓層之後，愛馬仕亦規劃2024年改裝擴大。

此外，竹北遠百亦將有改裝引進新精品品牌，而信義A13則在開年引進LV男裝快閃，由於一線國際精品改裝皆可能會長時間封館改裝，相對影響營運，也因此全年業績也會受衝擊，因此設定今年全年業績成長2％目標相對保守，而改裝後發揮全店綜效則會落在2025年爆發。