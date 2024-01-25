機師工會不滿資方回應 31日再協商

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長榮航空與桃園市機師職業工會雙方在24日下午1時於桃園市勞動局協商，勞動部、交通部、民航局等部門均派代表居中協調，惟雙方未獲得共識，一周後、31日下午2時再協商。機師工會遺憾的表示，25日將召開理監事會，討論後續罷工規劃及執行細節。

長榮航空表示，勞資協商初步達成四項決議，包括一、同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，在早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。二、公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。三、儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限的評估。四、新增討論停止直接新聘外籍正駕駛。

惟機師工會回應表示，沒有看到公司的具體方案，只有攜回研議，如評估提高副駕駛/資深副駕駛的最高薪級上限，並認為長榮航空目前票價是疫情前1.5～2倍，應該增進人力、航機妥善率及準點率等。

機師工會也將於25日召開理監事會，討論後續罷工行動的規劃與執行細節。

長榮航空表示，31日再召開第二次勞資協商時，公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會，期待與機師工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。