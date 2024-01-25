辦公室換屋 南港人氣高

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高力國際調查指出，南港未來五年將有逾33萬坪新增辦公大樓完工，占同期全台北市新增供給比重達43.7％，不過南港挾著辦公租金每坪月租約2,200～2,400元的行情，僅約信義計畫區同級大樓租金的55％，競價優勢帶動下，南港可望躍居為市中心跨國企業及高端租戶的辦公室換屋首選。

高力國際調查，台北市2024至2028年辦公室新增供給總面積將達76.6萬坪，其中南港就有33.5萬坪，可望成為這波辦公室租賃市場最具爆發力的區域。

高力國際董事總經理劉學龍表示，企業在搬遷辦公室時，最主要考量條件，是區位及租金價差，現在又多加了一個大樓是否符合企業ESG規範、是否有LEED和WELL等國際標章的考量。未來幾年台北市辦公商圈將出現信義計畫區及台北車站商圈兩大一級辦公商圈，加上南港、內湖及北士科的產業聚落，五大區域將是未來企業租戶考量進駐的辦公商圈，ESG也將成為企業辦公室優先選址的關鍵考量。

高力國際ESG部門資深董事朱秉瑩比較亞洲區主要城市辦公樓趨勢指出，辦公室新增供給量大增的區域，通常要比其他區域具有撼動租金的彈性空間，包括提供早鳥優惠租金、更多免租期，具備國際綠色認證等；台北市的下一波巨量供給，將會成為國際與製造業整合旗下各服務部門的機會，其中不乏購置或租賃總部大樓的客層。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民表示，南港軟體園區以往每坪月租行情還在1,000元出頭，比起台北市平均近2,000元，信義、民生敦北及敦南A辦2,300～2,800元的行情，南港更為超值，吸引HP、Yahoo!、Intel等知名跨國企業搬遷進駐，租金支出可省下將近一半。

陳頌民表示，目前南港較新穎辦公大樓平均每坪月租約2,200～2,400元，相較信義計畫區相同品質大樓，二者租金價差高達近45％；再考量搬遷後的裝潢費用，攤算回來後若是低於現行每月租金，便具有搬遷誘因。

陳頌民指出，南港也因交通條件較便捷及新建案陸續完工，吸引內科企業也往南港遷徙，主因是內科塞車等交通問題。