陳明勇林口開七店 3策略躍億級店東

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陳明勇在林口地區已擁有七間加盟店，業務員人數到達130人，其中永慶不動產林口站前加盟店2023年創造出1.2億元業績；2023年底開幕的第七店，單月也創下近1,300萬元業績，他指出，成功三大關鍵因素：永慶房產集團的聯賣制度、科技系統與完整的經營管理制度，才能在競爭激烈的林口房市穩健成長。

近二年林口區發展快速，房地產案件去化速度加快，市場上物件量也愈來愈少，在這樣的情況下，人員更需要合作，使資源價值最大化；永慶房產集團的聯賣制度，能夠有效地獲取與分享最新、最齊全的物件訊息，讓加盟店在競爭激烈的市場中更具優勢。

幾年前林口區的永慶加盟四品牌加盟店就利用LINE建立了大林口群組，有40多家加入，陳明勇表示,若有接到委託，都會第一時間將資訊po上去，讓林口區所有夥伴都知道，有了即時資訊，業務人員就能快速將消息傳達給買方，搶得先機。相較2022年，陳明勇旗下六店聯賣業績9,400萬元，2023年七店聯賣業績近1.9億元，成長了1倍，幾乎是四、五家加盟店的年業績。

透過永慶加盟總部的科技系統，加快業務作業運轉速度。陳明勇表示，初代系統協助業務在外調閱物件資訊、隨時開發，已經很便利；去年進化升級的「i智慧Pro」系統，其中的「開發快易通」，主管能輕鬆了解同仁開發狀況、績效表現，進一步給予協助，「數字會講話，系統打開就一目了然，業務同仁能清楚知道自己幾天沒簽約，也方便主管在會議時更有效地溝通。」此外，系統也會秀出全國的業績排名，激勵加盟店持續衝刺、推升夥伴榮譽感。

陳明勇七間加盟店中，有五間店是跟店長合作開店，他認為這樣展店速度更快，也能吸引更多人才。

團隊管理上，有別於大部分店激勵獎金為現金，陳明勇頒發「廣告激勵基金」，讓同仁持續投資在事業上。每天有內部戰報、收斡群組每天報喜，刺激大家有更好表現。2023年有35位夥伴業績超過400萬元，年薪都有200萬元以上，其中有四位千萬業績經紀人，還有一位業績2,000萬元的超級業務，2023年六家店總業績也達到4億元，年增45％。

陳明勇帶領的團隊感情融洽，一起拚業績、也一起運動，「每周有一天運動日，這樣的運動文化已經超過十年，每年還會一起去爬一座百岳，目前超過15座！」