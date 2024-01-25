裕隆集團 三義廠舉辦尾牙

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疫後尾牙回歸！裕隆集團24日在三義舉辦裕隆及裕日車疫後首場大型聯合尾牙，席開200桌，集團執行長嚴陳莉蓮表示，團隊在過去一年充分發揮團結合作精神，「共同打出一場好球，為裕隆集團70周年增添許多光彩，感到很欣慰。」

嚴陳莉蓮指出，2023年是充滿變化與挑戰的一年，但要特別感謝這一年來員工能夠同心協力併肩前行，克服困難與挑戰，一起完成X-Trail新車上市、新店裕隆城開幕、納智捷（LUXGEN）n7電動車上市等重要任務。

嚴陳莉蓮說，走過三年疫情、暌違三年後，尾牙終於回復到實體形式，自己得以當面感謝大家，也期許大家在新的一年，繼續拿出運動員的奮戰精神，再創業績長紅。

裕隆汽車2023年營收822.17億元，創近三年高，且走過2022年的防疫險致虧陰霾，2023年獲利轉盈且創近年高，前三季稅後純益35.5億元，EPS達3.55元。

受惠納智捷n7電動車目前在手訂單已有近萬張，並於1月中陸續小量交車，法人也看好，n7將扮演推升裕隆龍年營收的主力。

此外，裕日車2023年銷量2.38萬輛，總經理鐘文川已宣示2024年銷量將恢復成長，看好業績也將隨之攀升。裕隆集團在裕隆三義廠尾牙之後，接下來中華尾牙也將於27日登場，同樣是疫後首度回歸。龍頭車廠和泰車則將於26日舉行。