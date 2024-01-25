亞果遊艇獲台北港投資權

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亞果遊艇集團繼2023年12月取得台中遊艇港碼頭之後，24日公告再獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格，亞果遊艇將投入至少10億元打造「台北國際遊艇碼頭」，讓亞果遊艇據點橫跨北、中、南、高、澎，成為全台最具規模的遊艇集團，也是全球唯一擁有五個碼頭的遊艇會。

亞果遊艇24日表示，台北港觀光遊憩商業區水陸域總面積約76,346.98平方公尺，亞果遊艇取得20年的租賃期，預計開發期程約4年，投資金額超過10億元，打造一座集遊艇休憩、海洋教育、及親子遊樂功能於一體的台北國際遊艇碼頭。

台北國際遊艇碼頭位於新北八里的台北港南碼頭對面，鄰近61號快速道路（西部濱海快速道路），可快速通往新北及台北市區，聯外道路交通便利。

亞果遊艇表示，預計規劃57席泊位的國際遊艇碼頭、船艇岸置場、海洋學院遊艇大街、遊艇俱樂部、遊艇旅館（會所/公寓式酒店）、藝術室內樂園等全新設施，提供遊艇休憩、海洋教育、親子遊樂、餐飲、住宿等一條龍服務給消費者，打造一個兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區，建立北台灣遊艇觀光門戶形象，吸引國際遊客前來，讓世界看見台灣。

亞果遊艇指出，自2014年成立以來，從台南安平遊艇碼頭出發，目前已開發澎湖第一漁港遊艇碼頭（亞澎碼頭）、台南安平港遊艇碼頭、高雄愛河灣遊艇碼頭、台中遊艇港碼頭，如今取得台北國際遊艇碼頭的經營權，全台完整布局，未來將創造一條真正自由的藍色公路。