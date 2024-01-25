THE聯盟重申2024合作承諾

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因應THE聯盟近期發展，聯盟成員陽明海運、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、現代商船（HMM）及ONE海洋網聯船務24日強調，2024年仍維持彼此堅定合作承諾，確保提供全體利害關係人及客戶穩定卓越的運輸服務。

目前THE聯盟經營29條航線，四家航商共同派出逾250艘船投入營運。

上周，赫伯羅特和馬士基宣布簽署一項名為「Gemini合作」的新長期運營合作協議，將自2025年2月開始合組約290艘船、總運力340萬TEU（20呎櫃）的船隊，聯營跨大西洋、跨太平洋、亞洲-歐洲等主要航線，赫伯羅特因此將於2025年1月退出THE聯盟。

對此，德魯里（Drewry）等研究機構認為，赫伯羅特全球運力市占率是THE聯盟運力成員中最大者，隨著赫伯羅特即將在2025年離開THE聯盟，留下很大運力缺口，THE聯盟是否增加新成員，或重組、解散等，受矚目。

根據Alphaliner截至1月24日統計，赫伯羅特運力市占6.9％、ONE為6.3％、HMM為2.7％、陽明海運為2.5％，合計THE聯盟市占約18.4％。

目前全球貨櫃海運排名前九大航商，分別組成三大聯盟，除THE聯盟，由地中海航運與馬士基合組的2M聯盟，市占34.8％最大，也將於2025年1月拆夥。