大潤發 奪全球零售前30名

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大潤發獲得英國IGD零售組織疫後評選為全球30家未來創新店之一，為台灣首度、也是唯一入列，並推薦為2024年值得參觀的頂尖商店。

英國IGD（Institute of Grocery Distribution）為1905年成立的獨立非營利組織，致力食品與消費品行業發展，IGD的使命是促進食品和消費品供應鏈的卓越和可持續發展；疫後2023年透過全球零售之旅，就零售商實現網路轉型，且因應通貨膨脹持續，對購物者的購買習慣產生變化與影響，零售商因應改變展現消費者需求，進而評選出30家符合2030年未來商店模型的商店，台灣大潤發首度入列，並與過去曾投資大潤發的法商歐尚波蘭店、家樂福波蘭店、7-ELEVEN挪威店、美加地區的沃爾瑪、英國樂購等同列2024年頂尖商店。

根據IGD評選，此30家未來商店入選四大關鍵包括優化營運、創造價值、增強顧客體驗、積極影響，其中，有一半以上因「增強顧客體驗」而脫穎而出，也就是說，未來的商店需要創造一個環境，讓購物者有理由光顧並在激烈競爭中脫穎而出；而台灣大潤發內湖店則因「增強顧客體驗」脫穎而出，包括以當地採購的產品為特色，為台灣不同地區的產品設有專用貨架，且充分展現包容性購物體驗，包括為孕婦和殘障人士設置優先結帳通道，店內因應區域擴展功能性，像是藏酒棧，營造溫馨的社交氛圍，並為寵物主人提供大型一站式服務區等。

大潤發強調，能在競爭激烈的零售業中屹立不搖，原因不僅在於實力雄厚、價值實在，更是因為大潤發不斷追求卓越及獨一無二的差異化信念，且是迎接新里程碑的開始，接下來的每間店面都能成功轉型，讓消費者都能有著愉快的消費體驗。

大潤發內湖店於2002年開幕，為了成為內湖商圈重要的生活補給站，提供消費者更好的購物環境，從不間斷的調整，並於2017～2023年與時俱進持續，從美商街、樂食匯、LaPlace到賣場展開階段性優化。

2018年開始改裝為Life store，也同時邀請專業的合作夥伴，如金石堂、迪卡儂及寵物公園，讓顧客享有快樂的購物旅程，讓整個購物旅程更有趣，更專業，更貼近顧客，更多的購物體驗，更時尚。2023年則加入無印良品Muji，讓顧客也同時可以享有一站購足。改裝後的大潤發，強調更好的商品陳列方式、提高價格透明度、加強顧客的互動體驗，使其成為顧客首選的購物目的地，並進而推升內湖店蟬連多年全台業績店王。