主打購物旅程體驗 2024規劃改裝2～4店

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大潤發內湖店改裝開啟大潤發全新里程碑，且帶給消費者購物旅程體驗，不僅呈現在人潮、業績增長，更受到國外零售組織肯定，2023全年接續完成改裝除了內湖店，還有中壢店、忠明店、平鎮及員林店等共計五家店，預計2024年規劃二～四家店進行改裝，以階段性完成全台Life Store全新店鋪改造。

大潤發自2017年起推出內湖Life Store改裝新店型，除了強調購物旅程體驗，在數位化購物進程亦同步加入生鮮蔬果自助過磅區、自助結帳機台等新服務；目前大潤發在全台均提供蔬果自助過磅及自助結帳機台，讓消費者自主過磅、結帳與付款，尤其疫情期間無社交接觸前提下，回響極大，三人來客就有一人會使用自助收銀台，年長者更不需要服務人員協助，即可方便使用更安心。

此外，在加入全聯集團體系之後，全支付的挹注，也能在大潤發使用，進一步擴大整體數位化省力化生活圈，提升服務品質。設立至今使用人數已達整體來客的3成以上。

大潤發強調，購物旅程體驗不僅限賣場，必須從停車場起一路驚喜，像是停車場目前採收費制，阻隔周邊辦公大樓上班族搶占車位，以致真正採購顧客總是排隊停車耗時，如今進出停車場完全快進快出，此外數位科技帶動零售更創新也更便捷，像是結帳不排隊，都是結合科技與數位整合，加上電子貨架等，免除人工耗時更換，預計2025全部落實。

購物旅程概念是從2017 Life store改裝以來，由法籍總經理陸晏德規劃改革，除了傾聽顧客心聲，包括顧客的購物舒適感與員工工作心情愉快等，一直是努力的目標，賣場環境、清潔、安全甚或賣場燈光也溫暖地像回到家一樣，這些改變都是呼應顧客需求而來；櫃位調整回歸給顧客更大空間，主軸放在客廳、臥室、廚房、浴室、運動等大項，透過商品連結、商品趨勢，進行動線調整；大潤發營運總監賴淑子說，透過滲透率數據來調整商品，以呼應顧客需求，而創造出好業績。

內湖店的改裝計畫成為品牌經營焦點，其成功改裝不僅提升店內環境，更為未來的改裝計畫奠定基石，未來其他分店將借鏡內湖店的經驗，根據不同地區的消費者喜好、競爭環境等因素，量身打造符合當地需求的改裝計畫。在競爭激烈的零售市場，持續改進是保持競爭力的關鍵。